Buin: Dos funcionarias del Registro Civil con acusadas de millonario robo

Dos funcionarias del Registro Civil de la comuna de Buin fueron detenidas este martes por su vinculación con el robo de una caja fuerte que contenía 20 millones de pesos en su interior.

El hecho delictivo, que conmociona a la institución, ocurrió el pasado 20 de agosto.

Según las diligencias de investigación, se logró determinar que la jefa de la sucursal de la comuna y su subrogante estarían presuntamente involucradas en la sustracción de este cuantioso monto de dinero.