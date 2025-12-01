Carabineros frustró robo con forado en farmacia de San Bernardo: Imputados suman 17 detenciones previas

Carabineros frustró un robo perpetrado mediante el método del forado en una Farmacia Eco ubicada en Avenida Eyzaguirre, en la comuna de San Bernardo.

Tres delincuentes ingresaron al establecimiento haciendo dos agujeros en la pared, a través de un local comercial colindante que se encontraba desocupado y en arriendo. La alarma de la farmacia se activó, pero lo que alertó a la policía fue que las cortinas metálicas no presentaban daños, lo que llevó a los efectivos a inspeccionar el local contiguo, descubriendo así el método de ingreso de los antisociales.

Al interior del local, Carabineros sorprendió in fraganti a los tres individuos mientras cargaban diversas especies, principalmente productos de aseo, avaluadas en cerca de tres millones de pesos, las cuales fueron recuperadas en su totalidad. Los detenidos, que acumulan en conjunto 17 aprehensiones previas, fueron puestos a disposición de la justicia.

El actuar de los delincuentes

Respecto al detalle del hecho, el capitán Luis Jara, de la Prefectura Santiago Maipo, detalló que los carabineros hicieron "una inspección visual en el local que estaba en arriendo, al lado de esta farmacia, en el cual se encontraba sin candado. De forma inmediata ingresan y sorprenden a tres individuos, los cuales estaban sustrayendo especies y colocándolas en cajas de plástico y en mochilas".

Asimismo, dio cuenta "se pueden percatar que hay dos forados en este local de al lado para pasar a la farmacia. Son detenidos de forma inmediata".