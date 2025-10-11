Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Carabineros frustró robo de camión con 250 millones en artículos tecnológicos

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tres delincuentes encapuchados y vestidos de negro intimidaron al conductor, que transportaba televisores, parlantes y monitores de computador.

Uno de los hampones fue detenido y quedará a disposición de la Justicia durante esta jornada.

 ATON (referencial)

Los antisociales fueron sorprendidos por los uniformados, que notaron al camión obstaculizando el tránsito a la salida de la Autopista Central, en dirección a Américo Vespucio.
Carabineros recuperó en la comuna de Lo Espejo un camión robado que contenía mercadería tecnológica avaluada en más de 250 millones de pesos, y detuvo además a un sujeto.

Los hechos comenzaron cuando los uniformados -en medio de patrullajes preventivos- se percataron de la presencia de un tracto camión blanco, de propiedad de la empresa Bluexpress, que obstaculizaba el tránsito a la salida de la Autopista Central, en dirección a Américo Vespucio.

"Al ver esta situación, los policías descienden de su patrulla y se percatan que, al interior del camión, había tres sujetos, masculinos, encapuchados y con ropas totalmente negras", dijo el subteniente de Carabineros Daniel Cuevas.

Los individuos intentaron huir al ser sorprendidos por los policías, pero uno de ellos fue capturado.

A metros del operativo, el conductor del tracto camión llegó a la escena para denunciar el hecho: relató que un vehículo impidió su tránsito y, desde él -afirmó-, descendieron los antisociales a rostro cubierto para intimidarlo y robarle la mercancía. 

Los productos que transportaba el móvil eran 21 pallets con televisores, parlantes y monitores de computador.

El hasta ahora único detenido por el hecho pasará a control de detención esta jornada.

