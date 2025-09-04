Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Conductor de aplicación fue baleado en la espalda por asaltantes en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se encuentra fuera de riesgo vital.

 anveshpalvai, unsplash.com (referencial)
Durante la noche, un conductor de aplicación sufrió un violento asalto en la comuna capitalina de Pudahuel, que terminó con el hombre herido de bala en la espalda.

El hecho ocurrió en la calle El Tranque, cuando un grupo de delincuentes intentó robarle su vehículo.

La víctima, al notar la intención de los sujetos, logró escapar, momento en el que los asaltantes le dispararon.

La bala atravesó la carrocería del vehículo y el asiento del conductor, alojándose en su zona lumbar.

Pese a las heridas, el hombre continuó conduciendo hasta la calle San Pablo, donde fue asistido por trabajadores de una empresa del lugar, quienes dieron aviso a personal de salud.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Un testigo relató que la víctima "fue a repartir un pedido como Uber" cuando "lo quisieron asaltar" y "le pegaron un balazo en la espalda".

Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar antecedentes que permitan dar con el paradero de los delincuentes. 

