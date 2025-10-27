Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Delincuentes realizaron forado y desvalijaron una bodega en el Barrio Matta

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Un grupo de antisociales ingresó a una empresa de artículos de aseo en el barrio Matta tras romper el portón de un local vecino.

El jefe de bodega de la empresa afectada sospecha que los ladrones actuaron con un "dato".

Delincuentes realizaron forado y desvalijaron una bodega en el Barrio Matta
 ATON / archivo
En portada

Un millonario robo quedó al descubierto durante la mañana de este lunes en lSantiago, luego de que los dueños de dos empresas se percataran de que delincuentes habían ingresado a sus locales durante el fin de semana.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sargento Aldea con San Diego, en el sector del barrio Matta.

Según la información preliminar, los antisociales forzaron y rompieron el portón de acceso de una de las empresas para ingresar con un vehículo.

Una vez en el interior, realizaron un forado de aproximadamente un metro de diámetro en un muro para acceder a la bodega colindante, dedicada a la venta de artículos de aseo.

La empresa afectada había recibido recientemente un importante cargamento de productos desde China, cuyo avalúo asciende a cerca de 28 millones de pesos, el cual fue sustraído en su totalidad.

Enzo Castillo, jefe de bodega de la empresa de aseo, relató que los delincuentes además robaron herramientas y una grúa Yale.

La investigación sugiere que los delincuentes podrían haber actuado "dateados", debido a que los sujetos sabían exactamente dónde estaban ubicadas las cámaras de vigilancia y lograron evadirlas, por lo que no existen registros de sus rostros.

Asimismo, los artículos robados son considerados de "fácil reducción", es decir, pueden ser vendidos rápidamente en mercados informales como ferias libres, lo que complica su rastreo.

