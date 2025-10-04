Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Delincuentes robaron sucursal de empresa telefónica en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Delincuentes robaron sucursal de empresa telefónica en Valparaíso
 ATON (Referencial)

Lograron huir del lugar lanzando miguelitos, para posteriormente cambiar de vehículo en el sector de Recreo.

Un audaz robo afectó este sábado a una sucursal de la empresa WOM en Viña del Mar, Región de Valparaíso, donde delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y teléfonos celulares desde la bodega.

De acuerdo a información policial, un grupo de al menos cuatro sujetos encapuchados llegaron en una camioneta a la tienda, ubicada en calle Valparaíso con Etchevers, donde irrumpieron para llevarse las especies.

Una vez concretado el atraco, los delincuentes huyeron lanzando miguelitos en la vía pública, lo que entorpeció la persecución policial. Posteriormente, dejaron el primer vehículo abandonado en el sector de Recreo, y escaparon en otro en dirección a Placeres, donde se les perdió el rastro.

El teniente Maximiliano Santibáñez, de la Primera Comisaría de Viña del Mar, precisó que el primer automóvil "mantenía encargo vigente por robo de la comuna de Concón".

El Ministerio Público instruyó a personal de Carabineros para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.

