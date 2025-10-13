Delincuentes simularon ser carabineros para concretar violento robo en Chicureo

Al menos ocho delincuentes armados, que vestían chaquetas que simulaban ser de Carabineros, protagonizaron este lunes un violento robo con intimidación a una familia de Chicureo, en la capitalina comuna de Colina.

El mayor Alberto Pérez, comisario de la Octava Comisaría de Colina, detalló que los antisociales, simulando ser funcionarios policiales, "ingresaron al inmueble por la puerta posterior, intimidaron a las víctimas y sustrajeron una mochila con algunas especies: un computador, dos discos duros, un teléfono celular y unos audífonos de uno de los jóvenes".

"Al llegar Carabineros, los sujetos huyen y se realiza una persecución por la autopista Los Libertadores en dirección a al sur. A la altura de Américo Vespucio, se pierde el rastro de estos antisociales", informó el uniformado, confirmando que por el momento no hay detenidos por este hecho.