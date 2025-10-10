Dos detenidos dejó turbazo en Chicureo: Dos vehículos fueron recuperados

Dos sujetos fueron detenidos por su participación en un turbazo registrado en el sector de Chicureo de la comuna de Colina, desde donde sustrajeron objetos de valor y dos automóviles.

El hecho ocurrió en Santa Gemita con Unión, donde al menos cinco delincuentes llegaron hasta un domicilio para posteriormente amarrar a una familia y llevar a cabo el robo.

En la detención se logró recuperar los vehículos robados y algunas de las especies, aunque no se ha dado con el paradero de los otros involucrados.