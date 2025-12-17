En riesgo vital funcionario PDI que repelió robo a su casa en Pudahuel

Un funcionario de la PDI se encuentra en riesgo vital tras repeler un asalto durante la madrugada de este miércoles en su domicilio ubicado en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en Avenida Las Flores, hasta donde llegaron aproximadamente 10 sujetos, quienes rompieron los ventanales del inmueble, siendo sorprendidos por el detective de 50 años, quien utilizó su arma de servicio.

El teniente Pedro Argus detalló que "ocurrió un robo en lugar habitado que habría afectado a un funcionario de la PDI, quien al percatarse del robo que estaba ocurriendo en su domicilio lo repele con su armamento fiscal, donde se produce un intercambio de disparos".

"El funcionario se mantiene con un impacto balístico en el abdomen y otro en uno de sus hombros, se mantiene en riesgo vital y en este minuto está trabajando la Policía de Investigaciones conforme a lo ordenado por parte del Ministerio Público", añadió.

Se investiga si este hecho tiene relación con un robo registrado en Vitacura, donde sujetos sustrajeros tres vehículos, ya que uno de ellos -un Audi blanco- tiene características similares a uno de los que se usaron en este delito.

Se desconoce si alguno de los delincuentes resultó herido producto del intercambio de disparos.