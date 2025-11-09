Un asalto sufrió el juez de familia de San Fernando (Región de O'Higgins), Salvador Briceño, en su propia casa ubicada en la comuna capitalina de Buin.

El ilícito fue perpetrado por tres sujetos enmascarados -y uno de ellos armado- que descendieron de un vehículo, rompieron la chapa de la reja del domicilio e ingresaron.

#Cooperativa90 Enmascarados asaltaron a las 04:00 de la mañana a un juez en su casa de Buin https://t.co/8m1tCRiaAg pic.twitter.com/oE7U1dbndy — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2025

El magistrado, su esposa y su hija de 14 años se encontraban durmiendo allí luego de haber celebrado la fiesta de graduación de la niña.

Los delincuentes obligaron a las víctimas a tirarse al suelo y se llevaron objetos electrónicos, dinero y un vehículo Hyundai modelo Santa Fe, acumulando un botín avaluado en 37 millones de pesos aproximadamente.

"Fuimos entregando todo lo que nos fueron pidiendo. Estuvieron 10 minutos adentro; igual fue harto rato... A nosotros se nos hace mucho más largo por el hecho de estar viviéndolo (el robo)", relató el juez Briceño.

"(Los antisociales) no fueron particularmente humillantes, ni nos dijeron disparates. Me dijeron 'tírate al piso, weón', me pidieron las claves (bancarias), (me preguntaron) dónde está la plata... pero en ningún momento nos golpearon o amenazaron. Siempre hicimos lo que ellos nos pidieron", contó.

La Brigada Investigadora de Robos Occidente de la PDI se encuentra investigando el robo mediante el desarrollo de peritajes a la casa y el levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad.