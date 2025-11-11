Estudiante fue baleado en sus piernas al resistirse a robo en Paine

Un joven de 19 años resultó baleado en ambas piernas tras ser víctima de un intento de robo durante la noche de este lunes en las afueras del Liceo Enrique Bernstein, en la comuna de Paine.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima salía del recinto, donde tenía clases nocturnas, siendo abordado por dos sujetos que intentaron robarle una cadena de oro.

Al resistirse al robo, recibió dos impactos balísticos, uno de los cuales le provocó una fractura, debiendo ser trasladado a un recinto asistencial fuera de riesgo vital.