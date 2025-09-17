Exmagistrado sufrió violento asalto en su casa de La Pintana

Claudio Pavez, exministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel que se encuentra jubilado, sufrió un violento asalto la noche de este martes, cuando su familia fue encañonada por al menos cuatro delincuentes.

Según su relato, cerca de las 23:00 horas, los sujetos derribaron a patadas las puertas de su domicilio, ubicado en el sector de Los Nogales de la comuna de La Pintana.

Tras irrumpir en la casa, golpearon a su hijo con la empuñadura de una pistola, y uno de los delincuentes "me puso la pistola en la cara, y entró otro con un fierro, y me amenazaban con pegarme en la cabeza si no les decía dónde tenía el dinero", detalló el dueño de casa.

Sin embargo, al percatarse de que Pavez utiliza muletas para caminar, uno de los antisociales intercedió para evitar que los demás lo agredieran.

Posteriormente, "fueron a la pieza de mi señora (de 81 años): se levantó a ver qué era lo que pasaba, y también con una pistola, el hombre la amenazó, le dio un empujón y la botó al suelo", precisó el exjuez.

Tras registrar la casa, los delincuentes huyeron con joyas, teléfonos celulares y televisores, botín que Pavez avalúa en cerca de 5 millones de pesos.

"Violan la seguridad de los ciudadanos"

"Como todos dicen, los bienes son recuperables (...), no es lo importante: lo importante es la violación de la seguridad de los ciudadanos en Chile. Yo fui juez, fui ministro, y nunca aflojé, nunca agaché el moño, pero en el día de hoy, los bandidos se pasean por los tribunales", repudió la víctima.

También aseveró que si hubiese tenido un arma particular, la habría utilizado para repeler a los delincuentes, pero -a su juicio- existe una vergüenza moral por parte de las autoridades para permitir la defensa personal.

Por otro lado, Pavez advirtió que Carabineros no llegó a constatar el asalto hasta cerca de las 4:00 horas de este miércoles, aunque el grupo familiar sí recibió a personal municipal y de asistencia de salud durante la noche, quienes curaron las lesiones de su esposa y de su hijo.