País | Policial | Robos

Falsos PDI protagonizaron turbazos en Recoleta y Conchalí

Publicado:
Cooperativa.cl
Un grupo de sujetos disfrazados de funcionarios de la PDI protagonizaron un turbazo frustrado en Recoleta y un hecho similar, que sí fue consumado, en la comuna de Conchalí.

El primer hecho ocurrió en la intersección de Maracaibo con Berna, donde los delincuentes usaron armas de fuego para amenazar a los moradores de la vivienda, quienes lograron avisarle a vecinos y activar las alarmas comunitarias.

Posteriormente, los sujetos se dirigieron a Conchalí, donde lograron robar en un domicilio.

