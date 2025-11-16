Familia fue víctima de violento "turbazo" en Peñalolén

Una familia sufrió un violento "turbazo" la madrugada de este domingo en su domicilio en la capitalina comuna de Peñalolén.

Según la información policial, un grupo de al menos ocho delincuentes -armados y encapuchados- irrumpió de forma violenta en la vivienda, amarrando a sus ocupantes: una pareja y su hija de solo 11 meses de edad.

El incidente, que tuvo lugar en un domicilio de calle 13 Oriente, culminó con la sustracción de un vehículo y objetos tecnológicos.

La Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias del caso, que por el momento no tiene delincuentes detenidos.