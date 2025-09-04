Familia sufrió violento robo en su domicilio de Maipú

Un grupo familiar sufrió un violento robo a manos de un número indeterminado de delincuentes que irrumpió en su domicilio, ubicado en la comuna de Maipú.

Según antecedentes recabados por Carabineros, los asaltantes lograron entrar en la casa de villa Blanco Encalada al saltar un muro perimetral la noche de este miércoles.

Una vez en el interior, golpearon a los moradores presentes, entre ellos menores de edad y personas en situación de discapacidad, antes de registrar el inmueble.

Los sujetos cargaron un vehículo que los esperaba afuera con una caja fuerte que contenía joyas y dinero, y también se llevaron a dos perros pertenecientes a las víctimas.

Al percatarse de lo ocurrido, "vecinos inician una persecución por diferentes arterias, y el vehículo termina colisionando" con otro auto en Libertad con General San Martín, relató el capitán Ignacio Bravo, de la Prefectura Santiago Rinconada.

El oficial complementó que, en base a una primera inspección, "se mantienen especies del robo al interior del móvil", pero los ladrones escaparon a pie en dirección desconocida.

"Personal de Carabineros adoptó el procedimiento de rigor para dar cuenta al Ministerio Público, que dispondrá las diferentes diligencias investigativas a realizar" para dar con su paradero.