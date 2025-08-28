Familia sufrió violento turbazo en su domicilio de San Bernardo

Un grupo de seis encapuchados cometió un turbazo en una casa de la comuna de San Bernardo, amarrando a todos los miembros de una familia mientras registraban el inmueble la madrugada de este jueves.

El robo tuvo lugar en el condomino Santa Filomena de Nos cerca de las 2:30 horas, donde los delincuentes lograron ingresar por un sitio eriazo colindante, y caminaron hasta el domicilio de calle El Radal para irrumpir en él.

Una vez en el interior, amarraron a la totalidad del grupo familiar, compuesto por un matrimonio y sus tres hijas -dos de ellas menores de 8 y 17 años-, para luego revisar la casa.

Los asaltantes huyeron con joyas, objetos de valor y zapatillas, botín cuyo avalúo aproximado es de 8 millones de pesos.

Carabineros acudió a la escena inicialmente, pero la Brigada de Robos de la PDI se constituyó esta mañana por instrucción de la Fiscalía.

"En todo momento pensé que esto fue un dato"

La hija mayor de la familia, de 26 años, entregó su relato de los hechos entre lágrimas: "Estábamos todos durmiendo (cuando ingresaron) porque al otro día nos tenemos que levantar a trabajar. No sentí absolutamente nada; lo primero que sentí fue cuando entraron a mi pieza, y yo tiré a pegarle al tipo, y me pega y me deja en el suelo".

"Después, me lleva a la pieza de mi hermana menor, y ella ya estaba amarrada. Nos preguntaban dónde estaban las joyas y la plata, y en todo momento pensé que esto era un dato. Nos han pasado hartas cosas. Hace un tiempo, me compré una camioneta y también intentaron robármela", aseveró la víctima.

Cuando los antisociales ya habían escapado, la joven se percató de que en el primer piso, "mis papás también estaban amarrados; los liberé, salí de la casa y les grité a los vecinos para que por favor llamaran a la policía".

Los detectives se encuentran entrevistando a las víctimas para conocer más antecedentes sobre este hecho.