Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y niebla
Santiago9.1°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Familia sufrió violento turbazo en su domicilio de San Bernardo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un grupo de seis encapuchados amarró a todos los ocupantes del inmueble la madrugada de este jueves, entre ellos, dos menores de 8 y 17 años.

"En todo momento pensé que esto era un dato", manifestó la hija mayor de la familia, quien fue golpeada por uno de los antisociales.

Familia sufrió violento turbazo en su domicilio de San Bernardo
 ATON (archivo)

El robo tuvo lugar en el condomino Santa Filomena de Nos, donde los delincuentes lograron irrumpir por un sitio eriazo colindante.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un grupo de seis encapuchados cometió un turbazo en una casa de la comuna de San Bernardo, amarrando a todos los miembros de una familia mientras registraban el inmueble la madrugada de este jueves.

El robo tuvo lugar en el condomino Santa Filomena de Nos cerca de las 2:30 horas, donde los delincuentes lograron ingresar por un sitio eriazo colindante, y caminaron hasta el domicilio de calle El Radal para irrumpir en él.

Una vez en el interior, amarraron a la totalidad del grupo familiar, compuesto por un matrimonio y sus tres hijas -dos de ellas menores de 8 y 17 años-, para luego revisar la casa.

Los asaltantes huyeron con joyas, objetos de valor y zapatillas, botín cuyo avalúo aproximado es de 8 millones de pesos.

Carabineros acudió a la escena inicialmente, pero la Brigada de Robos de la PDI se constituyó esta mañana por instrucción de la Fiscalía.

"En todo momento pensé que esto fue un dato"

La hija mayor de la familia, de 26 años, entregó su relato de los hechos entre lágrimas: "Estábamos todos durmiendo (cuando ingresaron) porque al otro día nos tenemos que levantar a trabajar. No sentí absolutamente nada; lo primero que sentí fue cuando entraron a mi pieza, y yo tiré a pegarle al tipo, y me pega y me deja en el suelo".

"Después, me lleva a la pieza de mi hermana menor, y ella ya estaba amarrada. Nos preguntaban dónde estaban las joyas y la plata, y en todo momento pensé que esto era un dato. Nos han pasado hartas cosas. Hace un tiempo, me compré una camioneta y también intentaron robármela", aseveró la víctima.

Cuando los antisociales ya habían escapado, la joven se percató de que en el primer piso, "mis papás también estaban amarrados; los liberé, salí de la casa y les grité a los vecinos para que por favor llamaran a la policía".

Los detectives se encuentran entrevistando a las víctimas para conocer más antecedentes sobre este hecho.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada