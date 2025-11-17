Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Hombre asegura que delincuentes lo asaltaron y lo lanzaron al Río Mapocho

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras nueve horas de angustia y dolor (se fracturó una pierna en la caída), fue rescatado por Bomberos esta mañana.

Hombre asegura que delincuentes lo asaltaron y lo lanzaron al Río Mapocho
 ATON (Referencial)

El afectado dice haber pasado toda la noche clamando infructuosamente por ayuda.
Un hombre fue rescatado esta mañana -con una fractura de pierna- desde el Río Mapocho, al que aseguró haber sido lanzado por delincuentes que lo asaltaron horas antes.

El afectado, de 46 años, señaló que alrededor de la medianoche fue asaltado por un grupo de sujetos, quienes tras quitarle sus pertenencias lo lanzaron aproximadamente cuatro metros hasta el lecho del río, a la altura del Puente Recoleta.

Estuvo toda la noche pidiendo ayuda hasta que unos trabajadores del transporte público lo escucharon y dieron aviso a Carabineros, siendo rescatado cerca de las 09:00 de la mañana.

"Constatamos que se trataba de un hombre de 46 años que indicaba que había sido asaltado y mantenía lesiones en sus extremidades inferiores", explicó el bombero Marcos Pacheco.

"Los voluntarios realizaron labores de (atención de) trauma, estabilizando a esta persona, y grupo de rescatistas realizaron la extracción a través de cuerdas de este mismo paciente", añadió.

