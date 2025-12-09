Joyería sufrió millonario robo en Vitacura

Un grupo indeterminado de delincuentes cometió un millonario robo en una joyería ubicada en la Avenida Alonso de Córdova, en la comuna capitalina de Vitacura.

Según los primeros antecedentes, el atraco tuvo lugar durante el fin de semana, pero los dueños recién se percataron de lo ocurrido la madrugada de este martes.

A partir de la activación de las cámaras de vigilancia, se dieron cuenta de que los responsables robaron una gran cantidad de artículos, particularmente perfumes de alto valor, cuyo avalúo aparentemente supera los 100 millones de pesos.

En cuanto a la dinámica del hecho, la capitán Tamara Valenzuela, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes de Carabineros, indicó que los delincuentes "hicieron un forado por la parte posterior con diferentes herramientas".

La uniformada indicó que siguen en curso las diligencias para dar con las identidades de los ladrones y determinar "por qué lugar ingresaron los sujetos" al local.