Millonario robo en edificio de Las Condes desató amplio operativo policial

Un amplio despliegue del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros tuvo lugar este martes en la intersección de Las Tranqueras con Pedro de Gamboa, en la comuna de Las Condes, tras un millonario robo en los estacionamientos subterráneos de un edificio.

Según información proporcionada por personal la 17ª Comisaría, las víctimas fueron tres ciudadanos chinos que ingresaron al nivel -4 del edificio con 125 millones de pesos en efectivo.

En este contexto fueron intimidados por dos delincuentes que, al parecer, los estaban siguiendo en un furgón utilitario.

"Tres ciudadanos de nacionalidad china fueron abordados por dos sujetos con armas de fuego, los cuales les sustrajeron dos cajas que contenían 125 millones de pesos en dinero efectivo. Estos sujetos huyeron, pero uno de ellos fue detenido por personal de Carabineros, recuperándose el dinero", señaló el mayor David Cortés.

El segundo asaltante logró huir a pie por los estacionamientos y se deshizo de un arma, que fue encontrada en el basurero de un baño.

Las cámaras de seguridad confirmaron su salida tras alrededor de una hora en que el inmueble se mantuvo virtualmente sitiado, con trabajadores y residentes encerrados o impedidos de entrar, en medio de una operación de búsqueda estilo "rastrillo".