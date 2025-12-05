PDI desarticuló banda que robaba cobre en faenas de la Macrozona Norte

A través de la operación interregional "Luna de Oro", la PDI logró desarticular una presunta organización criminal dedicada al robo de cobre en faenas mineras de la Macrozona Norte.

El despliegue de más de 200 detectives, que participaron en 26 allanamientos a inmuebles de las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y el Biobío, permitió la detención de 23 personas implicadas en el caso.

Según los antecedentes recabados durante la investigación, la banda es responsable de perpetrar al menos 10 robos de cobre, ocurridos en faenas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Además de las detenciones, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, indicó que "se encontraron 13 toneladas de cobre, a las cuales hay que sumar otras 4 toneladas que se habían hallado durante la investigación. Entonces, estamos hablando de 18 toneladas" recuperadas en el operativo.

Por su parte, la PDI de Antofagasta destacó el decomiso de cuatro armas de fuego y bienes avaluados en 328 millones de pesos durante el procedimiento, entre los que se cuentan 18 vehículos.

Los implicados enfrentarán a la Justicia por los delitos de robo con violencia, asociación criminal e infracción a la Ley de Armas, y se espera que la Fiscalía solicite aplicarles la prisión preventiva.