PDI desarticuló centro de acopio de artículos robados en Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló este sábado un centro de receptación de artículos robados ubicado en la comuna capitalina de Puente Alto, en el marco de una indagatoria iniciada por el delito de robo con violencia.

La clave para dar con el domicilio fue el rastreo de un teléfono celular sustraído, cuya geolocalización condujo a un inmueble que operaba como bodega de especies robadas. Tras obtener una orden judicial, la PDI realizó una entrada y registro al domicilio, encontrando una gran cantidad de artículos tecnológicos y otros objetos de alto valor.

El subprefecto Carlos Guerra, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto, señaló que se incautaron más de 170 equipos tecnológicos, principalmente teléfonos celulares de alta gama.

Además de los dispositivos móviles, se encontraron elementos que vinculan el lugar con otros delitos. Las especies incautadas incluyeron más de 130 llaves de vehículos para copiar, scanners de vehículos y maquinaria para la adulteración y clonación de tarjetas.

Estos hallazgos están relacionados con delitos como el robo con intimidación y robo con violencia.

La totalidad de los artículos incautados se estima que tiene un valor cercano a los 100 millones de pesos y, para avanzar en la devolución de estas especies, la PDI anunció que iniciará un trabajo de coordinación con las compañías telefónicas y la empresa Apple para identificar a los legítimos dueños de los dispositivos tecnológicos.

Finalmente, la PDI hizo un llamado a la comunidad afectada por robos a acercarse al cuartel de Puente Alto con el objetivo de reconocer sus equipos y demás especies.