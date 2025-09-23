Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

PDI detuvo a dos menores vinculados a diversos robos con intimidación

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos se registraron en al menos 12 viviendas de la capital.

PDI detuvo a dos menores vinculados a diversos robos con intimidación
 ATON (referencial)

A Los antisociales se les acusa de participación directa en al menos cinco de estos delitos.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de dos presuntos delincuentes, ambos menores de edad, acusados de liderar una banda criminal dedicada a robos con intimidación en la Región Metropolitana.

Según informó la policía este martes, la banda operaba principalmente en las comunas de Talagante y Peñaflor, y se le atribuye el ingreso a al menos 12 viviendas bajo esta modalidad.

El prefecto Cristián Ramírez detalló que las detenciones se realizaron tras la ejecución de dos órdenes de entrada y registro ayer, donde también se procedió "a la incautación de diferentes elementos de interés criminalístico".

La investigación ha logrado posicionar a estos sujetos en la comisión de al menos cinco delitos, demostrando su participación activa en la organización criminal.

