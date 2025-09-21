PDI recuperó 35 celulares robados a los asistentes de La Pampilla

La PDI de Coquimbo logró recuperar 35 teléfonos celulares que fueron robados a los asistentes de la Fiesta de La Pampilla y desarticuló a una banda dedicada a ese tipo de ilícitos.

El operativo se originó luego de una denuncia de varias personas, por lo que la policía civil logró rápidamente hallar los aparatos en un domicilio ubicado en Avenida Costanera, en Coquimbo, donde también se detuvo a dos personas chilenas: un hombre y una mujer de 22 y 32 años, respectivamente.

"Estas personas acopiaban una gran cantidad de teléfonos en un domicilio en Coquimbo. Dentro de los aparatos encontrados se encuentra un equipo que fue sustraído a la diputada Nathalie Castillo (PC) el día de ayer en horas de la madrugada, mientras realizaba jornadas en el interior de La Pampilla", informó el subprefecto José Luis Ortega de la PDI, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Coquimbo.

"A través de este procedimiento se logró desarticular esta banda que operaba en el interior de esta fiesta popular", agregó el detective.

La PDI hizo un llamado a las víctimas a acudir a su cuartel en Coquimbo para recuperar sus aparatos a partir de este lunes.

Segundo operativo tras robo de celulares

Este es el segundo operativo de similares características, puesto que Carabineros ya había detenido a otra banda compuesta por ciudadanos peruanos, quienes robaron 60 celulares en la fiesta de La Pampilla.

En tanto, los dos detenidos pasaron a control de detención por el delito de receptación de especies.