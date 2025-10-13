Piratas chilenos: Con lanchas abordan barco para robar

Un llamativo caso de piratería chilena quedó al descubierto en la Región del Biobío.

La Policía Marítima y el Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada detuvieron, en flagrancia, a un grupo de 12 delincuentes que, montados en lanchas, intentaban abordar barco para robarle su captura de jurel.

En un operativo en conjunto entre la Capitanía de Puerto de Coronel, Lota y Talcahuano además del Grupo de Respuesta Inmediata y Dipolmar, se realizó la detención de 12 personas que se encontraban realizando robo de jurel desde un Pesquero de Alta Mar.#ArmadaPorChile pic.twitter.com/rVogUmcfIA — Armada de Chile (@Armada_Chile) October 12, 2025

El aviso de la tripulación afectada permitió evitar el atraco y detener, en altamar, al grupo de antisociales, que se encontraban armados con cuchillos.

El fiscal de Coronel Hugo Cuevas fue el encargado de formalizarles cargos por el delito de robo con intimidación.

"La intimidación se produce por el número de sujetos, la forma del abordaje, los elementos que llevan -cuchillos-, lo que produce, obviamente, que la tripulación se retracte de cualquier tipo de acción defensiva y facilita, evidentemente, la sustracción del producto", explicó Cuevas.

Al cabo de la audiencia, sólo uno de los 12 detenidos quedó en prisión preventiva, y el Ministerio Público apeló de inmediato respecto de otros cuatro, para dejarlos también tras las rejas.

Otros siete ladrones quedaron con medidas cautelares menos intensivas.