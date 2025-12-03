Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.8°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Providencia: Mujer fue asaltada "con pistolas y fierros" mientras estacionaba su auto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una mujer fue víctima de un robo con intimidación mientras estacionaba su vehículo frente al consulado de Bolivia, en Providencia.

"Me robaron el auto mientras me estaba estacionando. Con pistolas y fierros me sacaron del auto y se llevaron mis cosas", relató la afectada.

Los asaltantes no lograron, finalmente, llevarse el vehículo, debido a un sistema de seguridad que se activó cuando intentaron arrancar con él.

Síguenos en Google News
Las + leídas