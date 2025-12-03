Tópicos: País | Policial | Robos
Providencia: Mujer fue asaltada "con pistolas y fierros" mientras estacionaba su auto
Autor: Redacción Cooperativa
Una mujer fue víctima de un robo con intimidación mientras estacionaba su vehículo frente al consulado de Bolivia, en Providencia.
"Me robaron el auto mientras me estaba estacionando. Con pistolas y fierros me sacaron del auto y se llevaron mis cosas", relató la afectada.
Los asaltantes no lograron, finalmente, llevarse el vehículo, debido a un sistema de seguridad que se activó cuando intentaron arrancar con él.