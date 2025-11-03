Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Puente Alto: Familia fue asaltada en su domicilio por delincuentes armados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Un grupo familiar fue víctima de un asalto en su propio domicilio, en la comuna de Puente Alto.

En el inmueble se encontraban un hombre, una mujer y tres menores de edad, que fueron intimidados por tres delincuentes a rostro cubierto, uno de ellos con un arma de fuego corta.

Los ladrones encerraron a las víctimas en un dormitorio y robaron artículos electrónicos, dinero y otras especies avaluadas en dos millones de pesos.

