Puente Alto: Familia fue asaltada en su domicilio por delincuentes armados

Un grupo familiar fue víctima de un asalto en su propio domicilio, en la comuna de Puente Alto.

En el inmueble se encontraban un hombre, una mujer y tres menores de edad, que fueron intimidados por tres delincuentes a rostro cubierto, uno de ellos con un arma de fuego corta.

Los ladrones encerraron a las víctimas en un dormitorio y robaron artículos electrónicos, dinero y otras especies avaluadas en dos millones de pesos.