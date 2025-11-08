Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Reportan robo y disparos dentro del mall Arauco Maipú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Al menos tres delincuentes generaron pánico en una tienda Ripley.

Reportan robo y disparos dentro del mall Arauco Maipú
 Capturas de video
Un violento robo se registró en dependencias del mall Arauco Maipú durante la tarde de este sábado.

Según información preliminar, al menos tres delincuentes ingresaron a una tienda de la cadena Ripley, ubicada al interior del centro comercial.

Videos muestran a personas corriendo y resguardándose mientras se escuchan disparos.

Más información en instantes...

