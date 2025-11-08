Tópicos: País | Policial | Robos
Reportan robo y disparos dentro del mall Arauco Maipú
Autor: Redacción Cooperativa
Al menos tres delincuentes generaron pánico en una tienda Ripley.
Un violento robo se registró en dependencias del mall Arauco Maipú durante la tarde de este sábado.
Según información preliminar, al menos tres delincuentes ingresaron a una tienda de la cadena Ripley, ubicada al interior del centro comercial.
Videos muestran a personas corriendo y resguardándose mientras se escuchan disparos.
📹VIDEO | Momento del asalto al interior del mall Arauco Maipú que finalizó con disparos.@Cooperativa pic.twitter.com/jlVJZH0GFD— Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) November 8, 2025
