Sorprenden a funcionarios municipales de Maipú con cables de cobre robados

La Brigada Investigadora Criminal de la PDI detuvo a cuatro funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA), tras sorprenderlos ingresando cables de cobre en una vivienda.

"Los oficiales logran percatarse de que, desde un vehículo con logotipos de una empresa sanitaria, realizaban la descarga hacia el interior de un domicilio particular, en un sector residencial, ajeno al sector empresarial o industrial de la comuna", relató el subprefecto Patricio Ruíz, jefe de la BICRIM Pudahuel.

Uno de los sujetos se identificó como funcionario de SMAPA ante la policía, y aseguró que los cables pertenecían a la empresa municipal.

Sin embargo, al tomar contacto con la sanitaria, "se logró verificar que no tenían ningún tipo de autorización para realizar dicha labor, ni mantener almacenados alrededor de 600 kilos de cables de cobre robados en domicilios particulares", precisó el detective.

El material incautado por la PDI. (Foto: ATON)

Finalmente, los cuatro fueron detenidos por el delito de receptación de cables robados, y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia Occidente.

El material descubierto por la PDI está avaluado en más de 6 millones de pesos.