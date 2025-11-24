Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Sujetos protagonizaron violento robo en tienda de artículos electrónicos en Maipú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un trabajador fue agredido al intentar resistirse al asalto.

Las especies sustraídas fueron avaluadas en cinco millones de pesos.

Sujetos protagonizaron violento robo en tienda de artículos electrónicos en Maipú
 ATON (referencial)
Cuatro sujetos protagonizaron un violento robo durante la tarde de este lunes en una tienda de artículos electrónicos ubicada en un strip center en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió en la intersección de Pajaritos con Providencia, donde los sujetos robaron especies avaluadas en cinco millones de pesos.

El capitán Pablo Salazar relató que "un grupo de cuatro delincuentes llegan a un local comercial, el cual se dedica a la venta de equipos computacionales, intimidan uno de ellos con un arma al parecer de fuego a los trabajadores, y los otros tres se dedican a romper las vitrinas, roban dos computadores de escritorio. Uno de los trabajadores se resiste a este asalto y es agredido en su cabeza".

El trabajador agredido sufrió lesiones leves producto del ataque.

