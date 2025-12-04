Sujetos vestidos con overoles asaltaron mall en Maipú y dispararon en su huida

Un grupo de al menos diez sujetos vestidos con overoles perpetró un asalto al interior del MidMall ubicado en la comuna de Maipú; ilícito en el que sustrajeron perfumes, dinero en efectivo y ropa y, durante su huida, dispararon al aire.

Los antisociales irrumpieron en el centro comercial e intimidaron a los trabajadores de dos locales. Posteriormente, sustrajeron los artículos y huyeron en tres vehículos que los esperaban a las afueras del recinto.

Durante su escape, los individuos efectuaron disparos al aire.

De acuerdo con el mayor Ismael Illufi, de la Comisaría 52 de la Prefectura Rinconada de Carabineros, la policía fue alertada del robo con intimidación mediante la Cnetral de Comunicaciones (Cenco), por lo que arribó al lugar y entrevistó a cinco trabajadores víctimas del ilícito.

"Por el momento, no se registran personas lesionadas", aseguró el uniformado, aunque los afectados fueron derivados a un centro asistencial antes de entregar su relato de los hechos a Carabineros.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Robos y al Laboratorio de Criminalística -ambos de la PDI- a investigar la dinámica de lo sucedido.