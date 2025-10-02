"Turbazo" en La Cisterna: Encapuchados balean a jefe de hogar tras irrumpir en su casa

Una familia en la comuna capitalina de La Cisterna fue víctima de un violento "turbazo" la mañana de este jueves.

Un grupo de encapuchados irrumpió en una vivienda utilizando escaleras para acceder a ella. En medio del asalto, los delincuentes balearon en una pierna al jefe de hogar, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco.

Aunque sus lesiones son de carácter grave, la víctima se encuentra fuera de riesgo vital.