"Turbazo" en Peñalolén: Delincuentes robaron más de cinco millones en especies

Un violento "turbazo" a una vivienda particular se registró la noche de este jueves en calle 2 Sur, en la capitalina comuna de Peñalolén.

Según información preliminar, un grupo de aproximadamente seis delincuentes ingresó al domicilio y sustrajo diversas especies, avaluadas en más de cinco millones de pesos.

El procedimiento de Carabineros en el lugar se encuentra en desarrollo.