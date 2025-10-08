Turbazos atemorizaron a familias de Pudahuel y Peñalolén

Dos turbazos se registraron la madrugada de este miércoles en domicilios de las comunas capitalinas de Pudahuel y Peñalolén.

En un primer caso, seis delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron en una casa del sector Ciudad de los Valles de Pudahuel, atemorizando a los tres moradores que se encontraban en el lugar: un matrimonio y su hijo pequeño.

La familia escuchó desde el segundo piso cómo los sujetos registraban la casa en el primer nivel, y eventualmente, el jefe de hogar se atrevió a bajar las escaleras.

Sin embargo, "cuando me decidí a enfrentarlos, dispararon, y obviamente, no sé si eran armas a fogueo o normales", relató el padre, quien entonces optó por retroceder y pedir ayuda a gritos a sus vecinos.

A pesar de que se activaron las alarmas comunitarias, los antisociales lograron huir con un botín de especies avaluado en cerca de 3 millones de pesos.

"Se dieron a la fuga sin tener ningún rastro o registro de ellos, como patentes (del vehículo) o sus rostros. Igual, esto quedó denunciado en comisaría", complementó el dueño de casa.

Asaltante golpeó a niño en Peñalolén

Una situación similar ocurrió en una vivienda del pasaje Cot de Peñalolén, habitada por una madre y sus hijos de 6 y 13 años, donde tres delincuentes ingresaron a robar alrededor de las 1:30 horas.

Los antisociales apuntaron a la jefa de hogar con armas de fuego para hacerse con objetos de valor, y posteriormente, dos de ellos "subieron al segundo nivel e intimidaron al menor de 13 años, que se encontraba en su habitación", indicó el comisario Sergei Hernández, de la Brigada de Robos de la PDI.

El detective añadió que "al solicitar algunas especies al menor de edad, ante su desconocimiento de la ubicación de estas, uno de ellos le propinó una bofetada en el rostro".

Finalmente, el grupo escapó en el vehículo de la familia, de marca BMW, el cual cargaron con joyas y artículos electrónicos, botín avaluado en unos 20 millones de pesos.