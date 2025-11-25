Violento asalto afectó a sucursal de telefonía en el Mall Plaza Norte

Un violento asalto afectó a una sucursal de la compañía telefónica WOM al interior del Mall Plaza Norte, ubicado en la comuna capitalina de Huechuraba.

En el ilícito participaron alrededor de cinco sujetos que, con el rostro cubierto y premunidos de armas de fuego, intimidaron a los clientes al interior del local.

Los antisociales golpearon a un trabajador, robaron las pertenencias de un cliente adulto de nacionalidad peruana y sustrajeron algunos celulares que servían de muestra en las vitrinas.

Luego abandonaron el lugar a bordo de un vehículo Toyota Yaris y al menos uno de los sujetos percutó un disparo al aire durante la huida.

Los dos afectados fueron atendidos en el lugar por personal del SAMU y posteriormente fueron trasladados a un recinto asistencial, donde están fuera de riesgo vital.

Un testigó relató a Cooperativa que "empecé a escuchar unas personas discutiendo, después escuché insultos y luego un sonido como si fuera de un petardo. Empecé a ver que había gente corriendo adentro de la tienda, (estaban) entrando y saliendo".

"Estaban encapuchados y ahí fue cuando me di cuenta. Luego de eso, se montaron en el auto. Todo fue muy rápido y uno sacó una pistola hacia afuera y disparó al aire mientras escapaban. Todo eso fue como en dos minutos más o menos", contó.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros desarrolla las pericias de lo ocurrido.