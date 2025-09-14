Síguenos:
Tópicos: País | Policial

San Miguel: Sujeto fue apuñalado por la espalda en estación de Metro

Un hombre fue apuñalado por la espalda al interior de la estación de Metro Ciudad del Niño, ubicada en la comuna de San Miguel, la tarde noche de este sábado.

Según información preliminar, al menos tres sujetos perseguían a la víctima, y lograron lesionarlo después de que saltara los torniquetes de la estación.

Personal de Metro activó los protocolos de emergencia, cerrando la estación por algunos minutos, y facilitando el traslado del herido hasta un centro asistencial.

