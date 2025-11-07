Santiago: Realizan masivo operativo de despeje de rucos alrededor del Río Mapocho
Santiago: Realizan masivo operativo de despeje de rucos alrededor del Río Mapocho
La Municipalidad de Santiago junto a Carabineros realizaron este viernes un masivo operativo de despeje de rucos ubicados alrededor del Río Mapocho, en el centro de la capital.
La acción contó con la presencia de personal de Control de Orden Público (COP) de la policía uniformada y guardias municipales.
