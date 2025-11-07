Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.8°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Santiago: Realizan masivo operativo de despeje de rucos alrededor del Río Mapocho

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Municipalidad de Santiago junto a Carabineros realizaron este viernes un masivo operativo de despeje de rucos ubicados alrededor del Río Mapocho, en el centro de la capital.

La acción contó con la presencia de personal de Control de Orden Público (COP) de la policía uniformada y guardias municipales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados