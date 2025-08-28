Carabineros detuvo a nuevo implicado en secuestro de empresario en Quilicura

Este jueves por la noche, Carabineros detuvo a un nuevo "sujeto de interés" en el marco de la investigación por el secuestro del empresario de plásticos Rodrigo Cantergiani en la comuna de Quilicura, según informaron fuentes del caso a Cooperativa.

El arresto, realizado por el OS9 y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se suma a los avances en la indagatoria que busca esclarecer los detalles del plagio ocurrido el pasado 7 de agosto.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, sería el undécimo involucrado en el caso que ya tiene a 10 personas imputadas por el delito de secuestro extorsivo.

El caso ha sido uno de los más mediáticos de las últimas semanas. La víctima, dueño de la empresa Ceroplas, fue secuestrada afuera de la compañía y sus captores exigieron un millonario rescate para su liberación. Finalmente, el hombre fue liberado al día siguiente en la comuna de Puente Alto.