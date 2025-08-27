Carabineros detuvo a sospechoso por secuestro de exalcalde Montoya

Personal de Carabineros detuvo este miércoles a un sujeto venezolano que se encontraba prófugo por su presunta participación en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Según explicó el capitán Sheng Castillo, "personal policial que realizaba patrullajes preventivos en las inmediaciones de calle García Reyes de la comuna de Santiago, se percatan de un individuo que tenía características sospechosas".

"Este individuo se da a la fuga, siendo rápidamente detenido por personal policial y al momento de controlarlo se percatan que tenía un armamento tipo pistola en la funda de su pantalón, razón por la cual es trasladado a la unidad policial (...) se puede establecer que tenía una orden vigente por el delito de secuestro", añadió.

Montoya fue secuestrado por un grupo de antisociales el jueves 26 de junio en las cercanías del Parque Almagro, luego de reunirse con una trabajadora sexual en el lugar.

Después, fue trasladado hasta una casa de seguridad en Renca, donde recibió golpes y quemaduras; y, finalmente, fue liberado en la comuna de Padre Hurtado el día domingo 29, tras el pago de un millón 400 mil pesos.