Cuatro extranjeros fueron detenidos por secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani

El fiscal Héctor Barros, jefe nacional del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, actualizó detalles del caso de secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, quien fue liberado la madrugada de este viernes.

En un punto de prensa junto a representantes de Carabineros, Gobierno y Ministerio Público, el persecutor confirmó que este crimen tiene cuatro personas detenidas, todos de nacionalidad extranjera y uno de ellos menor de edad.

"Lo primero es destacar el trabajo que hizo OS-9 y Labocar de Carabineros en este hecho de tanta gravedad. En segundo lugar, destacar también el trabajo del equipo ECOH con los fiscales Jorge Carmona y Alex Cortés, y el resto del equipo que estuvo trabajando durante todo este tiempo junto a los equipos policiales", valoró el fiscal.

En cuanto al procedimiento, explicó que "lo más importante fue la liberación de la víctima en buenas condiciones de salud, que es lo primero que tenemos a la vista", a lo que sumó también la detención de cuatro sujetos, quienes "van a ser puestos a disposición de los tribunales".

"Respecto a las otras diligencias, hay que decir que la investigación no se acaba acá, que la investigación está recién comenzando y que se van a seguir haciendo una serie de otras diligencias que se encuentran pendientes", puntualizó Barros, que evitó confirmar si el fin del cautiverio estuvo mediado por el pago de un rescate.

"Vamos a tener una audiencia en su momento de control de legalidad de detención y formalización y ahí verán los antecedentes", añadió el persecutor, que de todas maneras confirmó una información clave: "los detenidos son cuatro personas -con un menor de edad- de nacionalidad extranjera todos".

