Detuvieron a sospechoso de participar en violento secuestro en Rancagua

Personal del OS9 de Carabineros logró la detención de un hombre de 29 años sospechoso de haber particupado en un secuestro ocurrido el pasado 14 de julio en el sector de Villa La Foresta, en la ciudad de Rancagua.

La investigación se inició a raíz de un llamado al 133, que alertó sobre una persona que había sido agredida, amenazada con disparos al aire y forzada a subir a un vehículo marca Toyota en contra de su voluntad.

Según la información proporcionada por testigos del hecho, los secuestradores trasladaron a la víctima hasta un departamento. Posteriormente, el automóvil utilizado en el crimen fue abandonado por los captores.

El detenido, de nacionalidad chilena y con un amplio prontuario policial, fue formalizado y quedó en prisión preventiva como medida cautelar tras el respectivo control de identidad, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del secuestro.