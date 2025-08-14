Fiscal Barros: Tenemos 165 detenidos por secuestro desde noviembre de 2023

El fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador de ECOH en la Región Metropolitana, Héctor Barros, sostuvo en Cooperativa que se ha detenido a casi 500 personas por delitos de secuestro y homicidio en los últimos dos años.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor sostuvo que "tenemos 165 personas detenidas desde noviembre del 2023 hasta la fecha solo en delitos de secuestro y cerca de 500, contando a estos también, en secuestros y homicidios".

"Es una cantidad enorme y eso nos va a poner, como decía el fiscal nacional, en una serie de desafíos en el sistema carcelario también y por ahí vamos a tener que hacernos cargo de ese fenómeno", indicó.

Barros valoró que "los resultados que se van teniendo son mucho más rápidos, porque los equipos policiales están más encima de la organización, pero además vamos más en tiempo real de lo que pasaba hace unos años, donde ibamos mucho más atrás de los grupos criminales".

"Los cambios legislativos que se han hecho nos han contribuido también a poder estar más cercanos de las organizaciones criminales", añadió.

Ante la posibilidad de ser víctima de un secuestro, el fiscal recordó que "el autocuidado siempre es relevante. En segundo lugar, nosotros hemos venido sosteniendo que el combate contra el crimen organizado no es solamente una labor del Estado, sino que es una labor también de los privados y de la sociedad en su conjunto (...) contribuir en medidas de seguridad, de mejorar cámaras de seguridad, en tener sistema de control de su personal".

"Siempre la recomendación es denunciar, las policías tienen en este caso, tanto la BIPE de la PDI como el OS-9 de Carabineros, negociadores que asesoran en este tipo de delitos. Por lo tanto, ponerse en manos profesionales es mucho menos riesgoso que estar haciendo una negociación directa", puntualizó.