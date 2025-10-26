Detienen en Santiago a dos sujetos que secuestraron a extranjero en Talca

Carabineros detuvo, en la comuna de La Pintana (Región Metropolitana), a dos hombres que secuestraron a un ciudadano venezolano en Talca, en la Región del Maule.

La captura de los sospechosos se materializó a raíz de la denuncia presentada por una mujer, también de nacionalidad venezolana, quien reportó que un sujeto la llamó por teléfono para comunicarle que su hijo, que reside en la comuna de Talca, fue raptado debido a una deuda pendiente.

Los captores también informaron, según el relato de la mujer, que se trasladaban hacia la capital en el automóvil de la víctima, que sería usado como medio de pago para su liberación.

Por lo anterior, Carabineros desplegó un operativo que permitió ubicar y capturar a los involucrados, sin registrar heridos durante el procedimiento.

El Ministerio Público instruyó al equipo especializado del OS-9 de Carabineros para indagar el caso.