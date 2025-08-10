Rescatan a tres kayakistas atrapados en un islote del Río Aconcagua

Una intensa operación de búsqueda y rescate se desarrolló en la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso, luego de que tres jóvenes que practicaban kayak quedaran atrapados en un islote del Río Aconcagua debido a la fuerza de la corriente.

La emergencia ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado, cuando se reportó la desaparición de los deportistas en el tramo comprendido entre Concón y Quillota.

"Ellos se encontraban haciendo recreación en un kayak y la corriente los arrastró y los dejó sobre un islote, y por las horas ya avanzadas y el aumento del caudal, se vieron imposibilitados de salir, por eso hicieron ese llamado de emergencia", detalló Héctor Cáceres, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

De inmediato se activó un equipo de emergencia compuesto por Bomberos, la Armada, Carabineros, el SAMU y el Bote de Salvavidas, quienes trabajaron durante seis horas para ubicar a los afectados, quienes fueron rescatados "pasada la medianoche" y "en buen estado de salud", según indicó el voluntario.

Cáceres agregó que en el lugar también se realizó una búsqueda para recuperar el resto del equipo de los deportistas.

Finalmente, los afectados fueron derivados hasta un centro asistencial para una evaluación médica preventiva.