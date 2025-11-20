Torres del Paine: Fiscal confirmó que los cinco turistas murieron por hipotermia

La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó este jueves que la causa de muerte de los cinco turistas extranjeros -dos mexicanos, dos alemanes y una británica- que fallecieron el pasado fin de semana en el Parque Nacional Torres del Paine fue por hipotermia.

"El Servicio Médico Legal ha avanzado rápidamente en las pericias respecto de los cuerpos. En ese sentido, podemos confirmar a esta altura de la investigación que la causa de muerte de las cinco personas se referiría a una hipotermia", informó el fiscal regional Cristián Crisosto.

"Lo otro es que la Brigada de Homicidios está tomando declaraciones a muchas de las personas que pueden entregar distinto tipo de información. Se ha tomado y se están tomando diversas declaraciones tanto a personas de Conaf y de alguna empresa privada, en particular Vértice. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa", complementó-

El persecutor añadió que se está recopilando distinto tipo de evidencia, como aparatos tecnológicos y ropas que portaban las víctimas, con la finalidad de reconstruir la dinámica de los hechos. Precisó, además, que la investigación inició por presunta desgracia, pero cambió a hallazgo de cadáver tras ser notificados del primer deceso.

Respecto de los guardaparques que no se encontraban trabajando en el sector del cruce Los Perros, donde se produjo la tragedia, debido a que habían acudido a votar el día de las elecciones, el fiscal Crisosto confirmó que también serán citados.

Diligencias de la PDI

En tanto, desde la PDI indicaron que se formó un equipo multidisciplinarios para apoyar las labores de la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística (Lacrim).

"Vamos a poner a disposición todos nuestros recursos humanos y científicos a fin de reconstruir cómo ocurrieron los hechos, para lo cual se están realizando distintas investigaciones, ya sea en este momento como el día de ayer, para entregar todos los insumos respectivos al Ministerio Público", explicó el prefecto inspector Carlos Vásquez de la PDI, jefe de la región policial de Magallanes.

"Son muchas declaraciones que ya hemos tomado a muchas de las personas que están integrando este grupo turístico, e incluso en estos momentos ya un equipo nuestro se encuentra entrevistando a otras personas. Como dijo el señor fiscal regional, van a ser abocadas todas las líneas investigativas. La idea de esto es poder reconstruir cabalmente cómo ocurrieron los hechos y estos insumos nosotros se los estamos entregando regularmente al Ministerio Público", complementó.