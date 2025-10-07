Tránsito suspendido por rotura de matriz en San Bernardo: Alcalde acusa abandono de Aguas Andinas

Una emergencia por la rotura de una matriz mantiene el tránsito completamente suspendido en el paso bajo nivel de Colón con Aníbal Pinto, en la comuna de San Bernardo.

El incidente, que ya se prolonga por más de seis horas, alcanzó tal magnitud que incluso un bus del transporte público quedó atrapado por la inundación en el lugar.

Actualmente, personal de seguridad municipal se encuentra trabajando y desviando el tránsito de los automóviles que se dirigen hacia ese sector, considerado una vía estructural para la comuna.

Los desvíos se están implementando, por ejemplo, por calle San Martín hacia el sur y por calle J.J. Pérez en dirección hacia el norte, aunque se espera que el municipio suba a sus redes sociales gráficas detalladas para orientar a los conductores.

La preocupación del municipio radica en que, a pesar de las horas transcurridas, los trabajos de mitigación están siendo realizados exclusivamente por personal municipal.

Alcaldía acusa falta de respuesta de Aguas Andinas

Desde la alcaldía acusan que la empresa sanitaria Aguas Andinas aún no ha dado respuesta ni se ha presentado en el lugar para hacerse cargo de la rotura de la matriz de aguas servidas.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, manifestó su frustración y crítica ante la falta de acción de la empresa: "Lamentamos la falta a la verdad, porque se dice a nivel central que se están haciendo trabajos y los que estamos trabajando somos los servicios municipales".

White señaló que sus equipos se encuentran incluso podando un árbol y asegurando un poste que está en riesgo de socavación producto de la inundación.

El jefe comunal subrayó la gravedad del problema en el corto plazo, ya que la vía estructural permanecerá cerrada durante este miércoles. Por ello, han solicitado a la sanitaria "agilidad en la respuesta y además un plan de desvío" para evitar el colapso vial.

"Habrá una gran cantidad de la población de nuestra comuna que no tendrá vía de salida" si no se resuelve pronto, advirtió el alcalde.

Ante la incertidumbre en los tiempos de reparación, que se extenderán por varias horas más, el municipio de San Bernardo hizo un llamado a la comunidad a estar atenta a sus redes sociales para informarse detalladamente sobre los desvíos de tránsito que se aplicarán a partir de este miércoles.