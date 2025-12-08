Una ciclista falleció mientras peregrinaba a Lo Vásquez

Una ciclista falleció mientras peregrinaba hacia el Santuario de Lo Vásquez, ubicado en la comuna de Casablanca (Región de Valparaíso).

Según los antecedentes policiales, la mujer adulta pereció a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 68, aproximadamente a las 03:45 horas.

Allí se trasladó personal de Carabineros y del SAMU, que hicieron maniobras de reanimación a la afectada hasta que, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

Trascendió que la víctima padece presuntas patologías de base, lo que fue remitido junto a la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público.

En otro tema, Carabineros ha reportado al menos una persona detenida durante la jornada.

Cortes de ruta parciales hasta la tarde de esta jornada

Esta jornada a las 08:00 horas se levantaron los cortes de tránsito en dirección Santiago-Valparaíso y viceversa -instruidos debido al peregrinaje-, pero hasta la tarde se mantendrán parcialmente.

"Se va a mantener suspendido el tránsito por la Ruta 68 entre el enlace Casablanca y el enlace Lo Orozco. El llamado a todos los feligreses que concurran al Santuario Lo Vásquez es que usen alternativas y desvíos que va a estar haciendo Carabineros en todo el entorno", dijo el capitán Marcel Barrera, encargado de la Subcomisaría Temporal de Carabineros en el Santuario de Lo Vásquez.

"Las recomendaciones son hidratación y protección solar, ya que se prevén altas temperaturas para esta jornada", agregó.

Durante la noche se espera la reapertura total de la Ruta 68, aunque eso dependerá del flujo de personas que haya en el Santuario de Lo Vásquez. Por el momento, las alternativas para llegar a la costa siguen siendo la Ruta 78 por el Litoral de los Poetas y la Ruta 5 Norte por La Calera.