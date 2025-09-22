Hombre es acusado de patear en la cabeza a su guagua y dejarla en riesgo vital

Un dramático caso de violencia intrafamiliar se registró en la Provincia de Arauco (Región del Biobío), y quedó al descubierto cuando una guagua de un año y cuatro meses ingresó al Hospital de Cañete.

El capitán Jaime Esparza, de la Tercera Comisaría de Cañete, explicó que "personal de Carabineros fue alertado de una situación de violencia intrafamiliar que estaba afectando a una mujer, que indicó que su expareja, en momentos previos, la habría agredido".

La afectada agregó que su hijo lactante también había sido agredido por el imputado -su padre-, quien le propinó una patada en la cabeza.

Ante esto, "se concurre rápidamente al domicilio, encontrando al menor agredido y trasladándolo al Hospital de Cañete (para que recibiera atención médica)", agregó Esparza.

El doctor Diego Ceballos, médico de turno, detalló que el ingreso se produjo alrededor de las 11:00 de la mañana, y que "el menor fue atendido y estabilizado".

Luego de la primera atención, "fue trasladado al Hospital Clínico Regional de Concepción para ser evaluado por especialistas", añadió el doctor.

Actualmente el menor permanece en riesgo vital, bajo observación médica, mientras que el acusado, de 27 años, fue detenido por Carabineros en su lugar de trabajo.