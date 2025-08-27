Sujeto roció con bencina y prendió fuego a su pareja en Villarrica

La PDI detuvo este miércoles a un hombre acusado de rociar con combustible a su pareja y prenderle fuego, provocando heridas de gravedad a la víctima, ataque ocurrido en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Según antecedentes preliminares, el sospechoso cuenta con antecedentes policiales, y de hecho, salió de la cárcel recientemente.

El subprefecto Sergio Alarcón, subjefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, relató que el hecho ocurrió el 25 de agosto, cuando el imputado, "en medio de una discusión, le habría lanzado algún tipo de acelerante para posteriormente prenderle fuego a la víctima".

La víctima llegó hasta la UCI del Hospital Regional, donde se encuentra internada.

Pese a la gravedad de sus lesiones, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital.