Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago19.4°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Violencia intrafamiliar

Sujeto roció con bencina y prendió fuego a su pareja en Villarrica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La PDI detuvo este miércoles a un hombre acusado de rociar con combustible a su pareja y prenderle fuego, provocando heridas de gravedad a la víctima, ataque ocurrido en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Según antecedentes preliminares, el sospechoso cuenta con antecedentes policiales, y de hecho, salió de la cárcel recientemente.

El subprefecto Sergio Alarcón, subjefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, relató que el hecho ocurrió el 25 de agosto, cuando el imputado, "en medio de una discusión, le habría lanzado algún tipo de acelerante para posteriormente prenderle fuego a la víctima".

La víctima llegó hasta la UCI del Hospital Regional, donde se encuentra internada.

Pese a la gravedad de sus lesiones, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital.

Síguenos en Google News
Las + leídas