Congreso Nacional despachó la Ley de Seguridad Municipal

La Cámara de Diputados aprobó y despachó este martes en su tercer trámite el proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que delimita los límites en materia de seguridad comunal y uso de recursos.

Esta normativa reconoce por primera vez la figura de inspector de seguridad municipal, el que podrá realizar patrullajes preventivos en vehículos, incautar especies que se comercializan ilegalmente en la vía pública, dirigir el tránsito en casos de emergencia y requerir identidad para infracciones, además de colaborar en patrullajes mixtos, revisión de medidas de protección y control de medidas cautelares.

Tras la votación, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comentó que "desde el punto de vista interno, a los alcaldes y alcaldesas les resuelve una gran cantidad de problemas administrativos significativos. Lo que hace el municipio al enfrentarse a problemas contingentes que tiene que resolver es que fuerza la interpretación de la ley en situaciones que son bien complejas, incluyendo sus recursos".

"Existían limitaciones, entre otras cosas, que estaban asociadas a cómo se interpretaban determinadas reglas en formas de intervención, y en segundo lugar, en gestión de recursos", añadió.

Cordero destacó que "lo primero que hace este proyecto de ley es resolver ese tipo de contingencias que hoy día tenían los municipios y pasa de una especie de informalidad a la regulación de la seguridad municipal".

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, planteó que "si los municipios no hacen prevención, no hay nadie que lo haga por ellos. Por lo tanto es muy importante reconocer ese rol, que puedan tener capacitaciones los funcionarios y por supuesto también elementos de protección, así que queremos celebrar este acuerdo transversal para apoyar el trabajo municipal en materia de seguridad, que va a ir en directo beneficio de los vecinos y vecinas de todo nuestro país".

✅ A LEY | La Cámara aprueba las modificaciones del Senado al proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.



Se despacha del Congreso. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) December 9, 2025

El diputado Andrés Longton (RN) valoró que "hoy día vamos a tener inspectores municipales capacitados y con las herramientas necesarias, elementos defensivos, armas menos letales como tasers o gas pimienta o armas con efectos lacrimógenos, para efectos de que realmente puedan prevenir y puedan enfrentar de mejor manera a los delincuentes, cosa que hoy día lamentablemente no podían hacer".

La diputada Carolina Tello (FA) dijo que "también pudimos incorporar y fortalecer la participación ciudadana a través de los consejos comunales de seguridad, que permite también coordinar con dirigentes y dirigentas vecinales, que participan como punta de lanza de las denuncias comunitarias que se hacen en un sector determinado de la comuna para poder robustecer el rol de quienes están en los territorios".

Alcaldes valoraron avance

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati (Ind-Chile Vamos), sostuvo que "lo más importante y lo más concreto es por ejemplo que un municipio pueda contar con mayor dotación de funcionarios, gracias a que administrativamente hoy ese tema se resuelve. Segundo, quienes están en las calles van a contar con un respaldo mucho mayor, con los elementos de protección que no estaban normalizados, por tanto podemos invertir de manera correcta, dar esa tranquilidad a los funcionarios, como también implementar seguros de vida".

Claudio Castro, alcalde de Renca, manifestó que "en las cuestiones más importantes está el aumento de pena a las personas que agreden a un funcionario municipal. Hemos tenido un aumento de esos casos y nos parece fundamental que en Chile se sepa que agredir a funcionario municipal no es una cuestión que sale gratis, por el contrario, que va a tener castigo a la altura de esa situación".