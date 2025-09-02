Diputada RN: Debatir eutanasia y aborto es para países desarrollados, no para nosotros

"Los temas valóricos serán para países que están absolutamente desarrollados, 'países del primer mundo', como se denomina; no para nosotros".

Con esta frase, la diputada Camila Flores (RN) manifestó este martes su postura crítica sobre el debate en torno a los denominados "temas valóricos", entre los que destacan la eutanasia y el aborto.

En medio de la discusión en el Congreso, la parlamentaria de derecha cuestionó que la agenda legislativa priorice estos temas y no otros que ella considera más urgentes.

Durante esta jornada, la Comisión de Salud de la Cámara Alta debate sobre el proyecto de eutanasia, impulsado, entre otros, por el diputado Vlado Mirosevic (PL), una iniciativa que causa resistencia en algunos sectores políticos y sociales.

Una de las voces críticas es la del cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomali, quien pidió a los legisladores "derechamente que se postergue este proyecto de ley" y priorizar los cuidados paliativos.

Frente a estas críticas, el diputado Mirosevic le respondió con dureza al religioso: "Le diría a monseñor Chomalí que nadie tiene derecho a obligar a sufrir a otro. Nadie. Por muy cardenal que sea, nadie tiene derecho a obligar a un paciente que está en una situación extrema a que siga sufriendo. Nadie".

Se discute el proyecto de aborto

En paralelo, la agenda legislativa continúa en la Cámara Baja. Durante esta tarde, la Comisión de Salud comenzó la tramitación de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, otro proyecto que genera una marcada división entre los parlamentarios.

Ante estas materias a tratar, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que "lo que estamos planteando es el resultado de lo que ha expresado el Presidente como una voluntad de legislar, por lo tanto, nosotros nos hacemos cargo de esas prioridades que nos ha definido el Ejecutivo y como también a responder a una necesidad que existe".